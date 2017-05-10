Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые выяснили причину популярности секса

Ученые выяснили причину популярности секса

8:46  10 Мая 2017
568

Ученые выяснили причину популярности секса

Москва, 10 мая. Биологи озадачились вопросом, почему из всех существующих на Земле способов размножения преобладающим стал половой акт. Свое исследование они провели на основе наблюдений за улитками, которые обитают в Новой Зеландии. Эти представители были выбраны по причине того, что среди них есть как бесполые существа, так и мужские и женские особи. При этом представители без признаков пола имеют способности самостоятельно размножаться. Остальные делают это традиционным способом.

Ученые выяснили причину популярности секса

Ученые установили, что в первом случае на свет появляется улитка, которая по сути является абсолютным клоном своего родителя. И лишь во втором случае рождается полноценная особь со своим генным набором, что имеет существенное значение для эволюции и адаптации к окружающей среде.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров