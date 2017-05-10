Ученые выяснили причину популярности секса

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Москва, 10 мая. Биологи озадачились вопросом, почему из всех существующих на Земле способов размножения преобладающим стал половой акт. Свое исследование они провели на основе наблюдений за улитками, которые обитают в Новой Зеландии. Эти представители были выбраны по причине того, что среди них есть как бесполые существа, так и мужские и женские особи. При этом представители без признаков пола имеют способности самостоятельно размножаться. Остальные делают это традиционным способом.

Ученые установили, что в первом случае на свет появляется улитка, которая по сути является абсолютным клоном своего родителя. И лишь во втором случае рождается полноценная особь со своим генным набором, что имеет существенное значение для эволюции и адаптации к окружающей среде.