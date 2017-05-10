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Происшествия
Неизвестный расстрелял машину скорой помощи с медиками в Екатеринбурге

Неизвестный расстрелял машину скорой помощи с медиками в Екатеринбурге

8:22  10 Мая 2017
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Неизвестный расстрелял машину скорой помощи с медиками в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 мая. Следственный комитет РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту обстрела неизвестными реанимационного автомобиля.

Как стало известно ФАН, в прошедший вторник в одном из дворов по улице Машиностроителей в городе Екатеринбурге неизвестный злоумышленник три раза выстрелил, по предварительной версии, из пневматического оружия по реанимационному автомобилю.

Согласно имеющейся информации, в результате инцидента никто из сотрудников скорой помощи не пострадал. Частично было повреждено транспортное средство.

Сейчас СКР и сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить личность стрелка. 

#екатеринбург #стрельба #скрф #скорая
Алексей Громов
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