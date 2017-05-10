Ученые открыли две гигантские экзопланеты вне Солнечной системы

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Сантьяго, 10 мая. Группа ученых из разных стран мира открыла две новые планеты за пределами Солнечной системы. На сегодня о небесных телах известно немного, астрономам предстоит изучить каждое из них. Они уже получили названия в буквенно-цифровом выражении: OGLE-2013-BLG-0132b и OGLE-2013-BLG-1721b. Специалисты выяснили, что планеты вращаются вокруг красного карлика, а по своему весу приближены к известному на Земле Сатурну.

Обнаружить их помогли два мощных телескопа. Одним из них находится в чилийской обсерватории, второй — в Новой Зеландии. Своим открытие ученые уже поделились на официальной страннице в Интернете. Сообщается, что гиганты располагаются на расстоянии 20 тысяч и 12,7 тысяч световых лет от Земли.