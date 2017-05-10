Стали известны подробности ЧП в Хакассии, где обрушился жилой дом

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Аскиз (Хакассия), 10 мая. Федеральному агентству новостей стали известны подробности трагедии в поселке Аскиз, что в Хакассии, где частично обрушился жилой дом.

Причиной ЧП стал разорвавшийся электронагревательный котел, который был установлен в квартире многодетной семьи. В момент трагедии в помещении находились двое взрослых и пятеро детей.

Напомним, что при обрушении погиб трехлетний мальчик. Как стало известно, во время ЧП пострадал еще один несовершеннолетний. К счастью, повреждения были небольшими и после осмотра в больнице его отпустили домой.

Напомним, что в результате частичного обрушения жилого дома 1950-го года постройки в поселке Аскиз были эвакуированы более 40 человек. Оставшихся без крова разместили в местной школе.

Добавим, что по факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст 109 УК РФ). Об этом сообщили ФАНу в правоохранительных органах.