Назван топ-10 подержанных иномарок на российском рынке

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Москва, 10 мая. Автомобильные эксперты провели исследование российского рынка и определили десятку самых востребованных машин с пробегом в первом квартале 2017 года. По предоставленным данным, общий объем вторичного рынка России иномарок увеличился на 2,9% и составил 794,4 тыс. авто.

На первом месте оказался Ford Focus, продажи которого по итогам первых трех месяцев 2017 года составили 28,1 тыс. штук. На второй строчке оказалась Toyota Corolla с продажами 22,1 тыс. штук. На третьем месте оказался еще один представитель японского концерна — Toyota Camry с общим объемом продаж 16,1 тыс. авто. Далее по списку идут корейский Hyundai Solaris — 15,3 тыс. единиц и отечественный Chevrolet Niva — 15,1 тыс. штук.

В топ-10 также вошли французский Renault Logan, который приобрели 14,9 тыс. россиян, Daewoo Nexia — 13,6 тыс. штук, Opel Astra — 13,2 тыс. авто. Замкнули рейтинг корейский KIA Rio с числом продаж 12,9 тыс. единиц и немецкий Volkswagen Passat — 12,1 тыс. штук.