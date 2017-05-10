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Рэпер 50 Cent странно отреагировал на новость об ограблении его дома

Рэпер 50 Cent странно отреагировал на новость об ограблении его дома

8:08  10 Мая 2017
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50 Cent странно отреагировал о новости об ограблении его дома

Хартфорд (штат Коннектикут, США, 10 мая). Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, странным образом отреагировал на информацию о том, что вокруг его коттеджа собрались сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка проверяли сообщение об ограблении дома.

41-летний рэпер опубликовал в своем Instagram скриншот новости, которая появилась на портале TMZ, и сопроводил ее подписью: «Мой дом ограбили? Я думал, я его продал». 

Стоит отметить, что музыкант хотел продать этот дом два года назад, выставив его на продажу после своего заявления о банкротстве.

Интернет-портал TMZ написал, что дом известного исполнителя окружила полиция. Согласно информации издания, полиция проверяла информацию о вероятном ограблении. 

 

#сша #50 cent
Дана Балан
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