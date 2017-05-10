Центробанк перестал предоставлять кредиты под залог золота

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Центральный Банк России в связи с отсутствием спроса перестал выдавать кредиты банкам страны под залог золота.

Как сообщают «Известия», последняя подобного рода сделка была совершена в августе прошлого года, а в начале апреля года текущего регулятор вовсе приостановил подобного рода операции.

Однако в ЦБ не исключают возможности того, то подобный инструмент кредитования будет возвращен – правда, только в том случае, если на банковском рынке возникнет такая необходимость.

Сами же банкиры, объясняя непопулярность подобного рода пополнения средств, сетовали на сложность его использования, а также на наличие других более интересных способов кредитования.