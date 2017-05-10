РФ и США к июлю намерены создать группу по нормализации отношений

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Москва, 10 мая. Российско-американская группа по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, о создании которой договорились главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Рекс Тиллеросон, должна начать работу уже к июлю. До этого необходимо завершить процесс ее формирования и согласовать все технические моменты. Об этом сегодня пишет газета «Известия» со ссылкой на свои осведомленные источники. Группа должна работать уже к моменту встречи главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Предполагается, что это произойдет на саммите G20 в июле.

«Эта группа совершенно точно нужна. Наиболее разрушительным решением американской стороны после украинских событий были даже не санкции, а заморозка двусторонней президентской комиссии, в которой было более 20 различных диалоговых механизмов», — цитирует издание собеседника.

Сегодня, 10 мая, должен состояться второй раунд переговоров Лаврова и Тиллерсона. На этот раз принимающей является американская сторона. Источники полагают, что именно на этой встрече будет положен старт работы группы по нормализации отношений двух стран.