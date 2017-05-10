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Технологии
Ученый рассказал о новейшем методе анализа информации для борьбы с онкологией

Ученый рассказал о новейшем методе анализа информации для борьбы с онкологией

7:56  10 Мая 2017
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Ученый рассказал о новейшем методе анализа информации для борьбы с онкологией

Москва, 10 мая. Ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Антон Буздин рассказал о том, как с помощью разработки учреждения можно будет применить новые способы анализа Больших данных в биологической медицине для борьбы с раком.

Ученый отметил, что на сегодняшний день с помощью современных технологий врачи и ученые могут получить огромное количество информации об организме человека. После полученных результатов анализов появляется море информации, с которой нужно работать — ведь только генов, которые кодируют белки, существует порядка 20 тысяч, пишет газета «Известия»

Ученый рассказал о новейшем методе анализа информации для борьбы с онкологией

«Для каждого из них может быть измерен уровень его активности, определены генетические варианты. Все это многообразие данных медикам очень сложно интерпретировать. И как ответить на главный вопрос: чем и как лечить пациента?» — подчеркнул Буздин. 

По его словам, в «Курчатовском институте» была создана новая методика исследования такого множества данных, которая уже получила название OncoFinder. Исследователь отметил, что это основательный метод, поскольку его можно применить к анализу любых процессов в живых системах.

#онкология #ученый
Дана Балан
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