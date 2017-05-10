Ученый рассказал о новейшем методе анализа информации для борьбы с онкологией

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Антон Буздин рассказал о том, как с помощью разработки учреждения можно будет применить новые способы анализа Больших данных в биологической медицине для борьбы с раком.

Ученый отметил, что на сегодняшний день с помощью современных технологий врачи и ученые могут получить огромное количество информации об организме человека. После полученных результатов анализов появляется море информации, с которой нужно работать — ведь только генов, которые кодируют белки, существует порядка 20 тысяч, пишет газета «Известия».

«Для каждого из них может быть измерен уровень его активности, определены генетические варианты. Все это многообразие данных медикам очень сложно интерпретировать. И как ответить на главный вопрос: чем и как лечить пациента?» — подчеркнул Буздин.

По его словам, в «Курчатовском институте» была создана новая методика исследования такого множества данных, которая уже получила название OncoFinder. Исследователь отметил, что это основательный метод, поскольку его можно применить к анализу любых процессов в живых системах.