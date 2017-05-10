Косачев прокомментировал пролонгацию санкций США в отношении Сирии

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Москва, 10 мая. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал продление санкций США в отношении Сирии.

«Речь идет о продлении не давших результата санкций, которые были постепенно замещены политикой прямого вмешательства во внутренние дела Сирии», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Как напомнил Косачев, ограничения против Дамаска Соединенные Штаты ввели в 2004 году, однако поняв их безуспешность, с 2011 года стали стимулировать в Сирии гражданские протесты.

«Это — наглядный пример того, как санкции, задуманные во имя так называемой «демократизации», дают прямо противоположный результат», — резюмировал глава международного комитета верхней палаты российского парламента.

Напомним, что накануне Дональд Трамп продлил антисирийские санкции США еще на один год, мотивируя свое решение некой «необычайной и чрезвычайной угрозой» со стороны Дамаска Вашингтону.