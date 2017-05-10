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Спорт
Шахматист Непомнящий рассказал, когда киберспорт станет популярнее футбола

Шахматист Непомнящий рассказал, когда киберспорт станет популярнее футбола

7:36  10 Мая 2017
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Шахматист Непомнящий рассказал, когда киберспорт станет популярнее футбола

Москва, 10 мая. Чемпион Европы по шахматам Ян Непомнящий считает, что в ближайшем будущем киберспорт может стать популярнее футбола. 

По словам 26-летнего гроссмейстера, это вполне может случиться, поскольку новое поколение людей практически с рождения умеет пользоваться интернетом. Кроме того, одновременно с развитием технологий в компьютерной области количество киберспортсменов будет лишь расти, считает он. 

«Это, конечно, не говорит о том, что через 10–15 лет на матч «Реал»  — «Барселона» не соберется полный стадион, но рост популярности киберспорта заставит крупные корпорации задуматься о выборе», — цитирует газета «Известия» Непомнящего. 

Спортсмен также отметил, что будет весьма интересно смотреть, как игровые виды спорта, в том числе, конечно, футбол, будут конкурировать за спонсоров и инвестиции с киберспортом.

Непомнящий полагает, что гонорары ведущих киберспортсменов в перспективе будут почти такими же, как и зарплаты главных футбольных звезд планеты. 

#шахматы #непомнящий #киберспорт
Дана Балан
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