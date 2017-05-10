Киберприкрытие Украины обеспечат США, Чили, Канада и Турция

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Киев, 10 мая. С инициативой о сотрудничестве с Украиной в области обеспечения информационной безопасности выступили США, Чили, Канада и Турция. Киев надеется на помощь со стороны зарубежных специалистов в области IT-технологий. Одним из источников киберугроз, от которых он хочет защититься, является, конечно, Россия. Украинский министр обороны Степан Полторак заявлял ранее, что «за последние три года РФ осуществила более семи тысяч кибератак на Украину». Но эксперты считают, что у иностранных специалистов будет и целый ряд других задач, которые они должны решить в рамках сотрудничества. В этом уверен политолог Александр Асафов.