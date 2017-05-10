Донбасс: ВСУ за сутки 5 раз открывали огонь по территории ЛНР

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Луганск (ЛНР), 10 мая. Киевские силовики в течение последних суток пять раз нарушили «режим тишины», открывая огонь по территории Луганской народной республики.

Об этом заявили в народной милиции ЛНР, уточнив, что, к счастью, пострадавших и жертв среди мирного населения и личного состава нет. Также обстрелы не нанесли урон инфраструктуре республики.

ВСУ с направления Крымского три раза обстреляли окрестности населенного пункта Фрунзе, а также два раза с направления Луганского был обстрелян населенный пункт Логвиново.

Киевские силовики при обстрелах территории ЛНР применяли вооружение БМП и стрелковое оружие, минометы 82 и 120 мм, а также автоматические станковые гранатометы АГС.