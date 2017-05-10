Призвали к суду: правозащитники требуют от Трампа объяснить причину удара по Сирии

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На администрацию американского президента Дональда Трампа подали в суд за нанесение ракетного удара по Сирии. Правозащитная организация Protect democracy project по иску призывает к ответу ряд ведомств, причастных к запуску Томогавков по сирийской авиабазе Шайрат.

Призвали к ответу



Так, на основании закона о свободе информации, правозащитники требуют от Пентагона, Госдепартамента и минюста США предоставить данные, обосновывающие необходимость нанесения ракетного удара по Сирии в начале апреля. Суд уже направил соответствующие уведомления трем ведомствам, выступающим в качестве ответчиков.

В Protect democracy project, сравнивая действия нынешнего американского лидера с действиями его предшественника, отмечают, что Барак Обама летом 2013 года, не получив одобрения Конгресса США, решил не наносить удар по силам правительства Сирии, а вот Дональд Трамп, не согласовывая свои действия с Конгрессом, такой приказ отдал. При этом правозащитники напоминают, что нынешний глава Белого дома «высказывался против военных действий в отношении сирийского правительства» во время предвыборной кампании.

«Мы все должны согласиться с тем, что в нашей конституционной демократии возможности исполнительной власти атаковать другую страну ограничены законом», — заявляет директор Protect Democracy по правовым вопросам и бывший юрист администрации Барака Обамы Джастин Флоренс.

Сам Трамп уже ответил законодателям. В документе «немного длиннее одной страницы» он утверждает, что нанося удар по территории САР, «действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики». Правозащитники отмечают, что президент США в этом документе не поясняет, чем был обоснован удар «с точки зрения национального или международного права», и не указывает, какие юридические рамками могут в дальнейшем ограничивать его действия, как в отношении Сирии, так и в военной сфере вообще. Protect democracy project подчеркивают, что действия Вашингтона не получили одобрения Совбеза ООН.

Они также отмечают, что доклады администрации Белого дома, американского Государственно департамента и Пентагона о ракетной атаке на Сирию и дальнейшей американской политике в отношение этой страны, во многом противоречат друг другу.

Известно, что среди сотрудников Protect democracy project есть юристы, работавшие ранее работали в администрации экс-президента США Барака Обамы. Штаб-квартира организация базируется в Вашингтоне. На официальном сайте правозащитников отмечается, что они пытаются не допустить в США появления «современной формы авторитаризма».

«Развлечение после ужина»



Напомним, что в ночь на 7 апреля вооруженные силы США по приказу американского президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Томогавк по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Американцы назвали эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Американский министр торговли Уилбур Росс назвал ракетный удар по Сирии «развлечением после ужина» президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Так он отреагировал на интервью американского лидера телеканалу Fox Business, в котором тот сообщил, что оповестил Си Цзиньпина о ракетной атаке во время подачи десерта на ужине в поместье «Мар-а-Лаго».

«После того, как принесли десерт, президент сказал господину Си Цзиньпину, что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии. Это было вместо развлечения после ужина. Дело в том, что президенту ничего не стоило устроить такое развлечение», — сказал Росс.

По словам Трампа, в это время ему поступило «сообщение от генералов» о готовности нанести удар и он отдал соответствующий приказ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, озвучивая позицию Москвы, назвал американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Несмотря на то, что решение Дональда Трампа нанести удар по Сирии приветствовали как многие демократы, так и республиканцы, администрация американского лидера за месяц, прошедший после атаки, не представила каких-либо обоснований законности подобной меры.