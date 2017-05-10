Мун Чжэ Ин вступил в должность президента Республики Корея

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Сеул, 10 мая. В здании парламента Южной Кореи состоялась церемония инаугурации избранного накануне президента страны Мун Чжэ Ина.

Как сообщает «Газета.ru», церемония была краткой и транслировалась по всем местным каналам, а также на больших экранах, установленных по всему Сеулу. После принесения клятвы и вступления в должность, новый президент Республики Корея обратился с речью к нации.

Напомним, что Мун Чжэ Ин одержал победу на досрочных выборах, которые прошли в Южной Корее 9 мая, набрав чуть более 41% голосов, пришедших на участки граждан, наделенных избирательным правом.