Трамп уличил главу демократов в сенате в изменении позиции по экс-главе ФБР

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Вашингтон, 10 мая. Американский лидер Дональд Трамп разоблачил главу Демократической партии в сенате Чака Шумера относительно изменения позиции в отношении отправленного в отставку директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Плачущий Шумер накануне заявил: «Я больше не доверяю Джеймсу Коми». А теперь так показывает возмущение», — вспомнил президент США.

Напомним, в минувший вторник хозяин Белого дома отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот «не способен плодотворно руководить ведомством».