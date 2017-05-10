Правительство РФ изменит подход к внеплановым проверкам бизнеса

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Москва, 10 мая. Жалобы граждан перестанут быть поводом для обязательной внеплановой проверки бизнеса. Российское правительство планирует перейти на риск-ориентированный подход. Это не означает, что ведомства перестанут реагировать на обращения со стороны покупателей или клиентов. Об этом пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минэкономразвития Савву Шипова.

«Должны быть установлены индикаторы риска, и при возникновении каких-то ситуаций именно через срабатывание этих индикаторов будет решаться вопрос о необходимости проведения внеплановых проверок, в том числе и при поступлении жалоб», — пояснил он.

Предполагается, что риск-ориентированный подход для внеплановых проверок будет введет уже в текущем году. Пока же он действует исключительно при плановых проверках бизнеса.