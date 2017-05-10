МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Трампа

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Москва, 10 мая. Департамент информации и печати министерства иностранных дел РФ подтвердил запланированную встречу главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

«Да, планируется встреча с президентом США», — сказали в министерстве.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. 10 мая он встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

После этого глава российского МИД прибудет на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.