Акт экзорцизма: пастор, сжегший женщину в Никарагуа, получил 36 лет тюрьмы

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Никарагуа, 10 мая. В Никарагуа поставлена точка в деле о кровавом «пасторе-экзорцисте», который «изгоняя дьявола», заживо сжег женщину.

Как пишет «Газета.ru», ужасные события разыгрались в феврале этого года в населенном пункте Кортесаль, где священник и его прихожане, совершая акт экзорцизма, сожгли 25-летнюю молодую женщину.

Врачи в течение нескольких дней боролись за жизнь пострадавшей, которая получила 80% ожогов тела, но усилия не привели к успеху. Пастор, совершивший преступление, получил 36 лет тюремного заключения, трое его подельников по акту экзорцизма проведут в местах не столь отдаленных по 30 лет.