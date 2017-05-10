Ученые опровергли связь употребления картофеля и ожирения

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Вашингтон, 10 мая. Американские ученые заявили, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а, напротив, помогает похудеть.

Сделать данный вывод специалистам помогло исследование, в котором были задействованы 90 добровольцев. Участников эксперимента разделили на три группы. Одни ели только низкокалорийную пищу, другие – с высоким гликемическим индексом, а третьи питались без ограничений.

Благодаря данному исследованию, специалистам удалось разрушить миф, что картофель отрицательно сказывается на динамике похудения.

Ранее Газета.ру сообщала, что наименьшее количество вредных для человека веществ содержится в картофеле.