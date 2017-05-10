Строительство нового аэровокзала в Хабаровске обойдется в 4,5 млрд рублей

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Хабаровск, 10 мая. Строительство нового аэровокзального комплекса в Хабаровске начнется летом текущего года. Проект, который уже одобрен Главгосэкспертизой, оценивается в 4,5 млрд рублей. Предполагается, что это будут деньги частных инвесторов, в том числе и иностранных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы АО «Хабаровский аэропорт» Марину Кравченко.

Новый терминал сможет пропускать до 3 млн пассажиров в год. Окончание его строительства намечено на 2019 год. Ждет реконструкция и действующий аэропорт. Проводить ее будут без остановки работы терминала. В это планируют вложить порядка 300 млн рублей.