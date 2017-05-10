Выпускники «Бауманки» работают над серийной версией родстера «Крым»

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Москва, 10 мая. Выпускники МГТУ им. Баумана анонсировали продолжение работ по созданию серийной версии родстера «Крым». Информация об этом размещена в сообществе RCI в Вконтакте.

Правда о сроках начала массового производства автомобиля не сообщается, для начала модель «Крым» должна пройти все положенные для этого испытания, получить сертификаты и освидетельствование.

Напомним, то пока родстер существует в единственном экземпляре, который был презентован общественности летом 2016-го года во время Московского автомобильного салона.

Салон «Крыма» состоит из переработанных деталей ВАЗовской «Калины», под капотом скрывается 1,6-литровый мотор мощностью 110 лошадиных сил. Автомобиль имеет хорошую динамику и управляемость.

По предварительным расчетам, при массовом производстве новой модели, как минимум в количестве 1000 экземпляров в год, стоимость родстера «Крым» может составить порядка 650 тысяч рублей.