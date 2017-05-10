Вице-премьер РФ поручила выплатить отцам-одиночкам в Крыму маткапитал

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Москва, 10 мая. Вице-премьер РФ Ольга Голодец дала поручение Минтруду о пересмотре действующих правил и выплате отцам-одиночкам в Крыму материнского капитала.

Сообщается, что материнский капитал будет выплачен уже в этом году.

В пресс-службе ведомства отметили, что документ уже готов и в скором времени будет внесен на рассмотрение в правительство, говорится в материале газеты «Известия».

Напомним, что впервые тему выплаты материнского капитала отцам-одиночкам Крыма подняла уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.