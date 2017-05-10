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Сирия, 10 мая. «Тигры» готовы начать штурм позиций террористов «Исламского государства» в Алеппо, очередная группа боевиков и их семей покинула район Аль-Ваер в городе Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): подразделение «Тигры» готовится атаковать боевиков на востоке Алеппо, в течение нескольких часов САА начнут масштабную атаку в Хомсе, в Дейр эз-Зоре произошли столкновения с террористами ИГ*.

«Исламское государство»: в Дейр эз-Зоре террористы вступили в сражение с правительственной армией, в провинции Даръа боевики казнили несколько захваченных боевиков ССА, в Ираке террористы казнили почти 50 человек в населенном пункте Хавиджа.

Провинция Дамаск

Боевики взорвали минный тральщик в районе Кабун в северо-восточном Дамаске.

Боевики «Джейш аль-Ислам»***** сообщили об убийстве пятерых солдат армии правительства Сирии в населенном пункте Бейт Наим в Восточной Гуте, но на самом деле убитыми были переодетые в форму САА бойцы «Файлак ар-Рахман», передает Аlmasdarnews.

Более 1000 боевиков и их семей покинули район Барза в северо-восточном Дамаске и отправились в Идлиб в рамках договора о прекращении огня.

Президент Дональд Трамп одобрил планы вооружения курдских отрядов YPG, несмотря на возражения Турции, сообщил Белый дом.

Провинция Латакия

В районе пляжа Мередиан в Латакии развязалась перестрелка между двумя семействами. Сообщается о восьми пострадавших.

Провинция Алеппо

«Тигры» САА готовы начать штурм позиций террористов «Исламского государства» в восточной части провинции.

Террористы «Ахрар аш-Шам» опубликовали видео из тренировочного лагеря боевиков на севере Алеппо.

Провинция Хомс

Группировка «Джейш аль-Тавар», поддерживаемая Иорданией и США, заняли перекресток Аль-Танф и ждут команды для начала штурма позиций террористов «Исламского государства» в городе Абу Камаль.

После захвата КПП Заза, боевики продвигаются к населенному пункту Аль-Саба Бияр в регионе Аль-Бадия в северной части сирийской пустыни.

Целью наступления боевиков в районе КПП Заза и населенного пункта Аль-Саба Бияр является укрепление позиций в регионе, захват трассы Дамаск – Багдад, доступ к авиабазе Аль-Син и, в итоге, освобождение от боевиков ИГ Восточной Гуты.

Боевики наносят артиллерийские удары по ГЭС «Тишрин» к востоку от аэропорта Дамаска, а также по авиабазе Хальхаля, сообщает портал Аll4syria.

Очередная группа боевиков и их семей (около 400 человек) покинула район Аль-Ваер в городе Хомс и отправилась в Идлиб, передает Аlmasdarnews.

Сообщается, что армия правительства Сирии в ближайшие часы начнет масштабную операцию против террористов «Исламского государства», направившись из Пальмиры к Дейр эз-Зору через населенный пункт Сухна. Другие формирования армии правительства Сирии намерены бороться с боевиками в юго-западной части провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

Произошло несколько столкновений между САА и ИГ у горы Аль-Тарда к западу от авиабазы города Дейр эз-Зор.

Четыре ребенка и один житель Дейр эз-Зора были убиты в результате обстрела, организованного террористами «Исламского государства». Еще 11 человек получили ранения.

Войска Ирака готовят операцию против «Исламского государства» у границы с Сирией в провинции Дейр эз-Зор.

Террористы «Исламского государства» арестовали пастухов и конфисковали их скот в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Сообщается, что террористы «Исламского государства» казнили несколько захваченных боевиков ССА**, включая их командира.

По информации военного источника, 32 боевика погибло в боях с группировкой ИГ «Джейш Халид ибн аль-Валид» в районе населенного пункта Тасиль, Джалин и Адуан в юго-западной части провинции.

Боевики нанесли несколько ударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе холма Аль-Джуома и города Тасиль в юго-западной части провинции.

Провинция Идлиб

Турецкие власти опровергли слухи о том, что войска войдут в провинцию Идлиб в Сирии.

HTS отвергает соглашение в Астане и угрожает атаковать любую сторону, которая попытается войти в Идлиб, а также всех, кто предпримет попытки их защитить.

Провинция Ракка

Возобновились столкновения между SDF**** и «Исламским государством»* в 1-м, 2-м и 3-м районах и у плотины Евфрат в городе Табка.

Подкрепления SDF прибыли из Манбиджа, чтобы принять участие в битве против террористов «Исламского государства» за плотину Табки.

Провинция Хама

ВВС САР начали массированные бомбардировки боевиков в городах Латамина и Кафр Зита в северной части провинции.

Провинция Хасака

По неподтвержденным данным, турецкие самолеты и артиллерия бомбят YPG в населенном пункте Аль-Маликия у турецкой границы на северо-востоке провинции, сообщается в Twitter.

YPG передислоцировали технику с военной базы в округе Маликия после авиаударов Турции.

YPG арестовали 13 политических оппонентов курдского национального совета в Камышлы.

Ирак

Террористы «Исламского государства» вывели из строя БМП иракской армии в районе населенного пункта Мушайрифа.

Боевики ИГ казнили 47 заключенных в населенном пункте Хавиджа.

* Организация запрещена на территории РФ.