Ребенок погиб при обрушении жилого дома в Хакассии

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Аскиз (Хакассия), 10 мая. Ребенок возраста четырех лет погиб во время обрушения стены и части кровли в жилом доме в Хакассии.

Как передает «Газета.ru», чрезвычайное происшествие имело место быть в селе Аскиз – частично разрушилось здание, построенное еще в 1950 году. В наиболее пострадавшей квартире, что на втором этаже, в момент трагедии находились семь человек.

Под завалами погиб четырехлетний ребенок. Власти приняли решение об эвакуации всех жильцов злополучного дома – это 42 человек, в числе которых – 14 детей, которые были размещены на территории местной школы.

По предварительным данным, частичное разрушение дома произошло вследствие разрыва электрического водонагревателя. На месте происшествия работают сотрудники спасательных ведомств.