Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа и Сергея Лаврова

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Вашингтон, 10 мая. В Белом доме официально подтвердили рабочую встречу президента США и министра иностранных дел России.

Как информирует «Газета.ru», ссылаясь на сообщения пресс-службы американского лидера, встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова запланирована на среду 10 мая в 10:30 по местному времени (17:30 мск).

Как уточняется, беседа президента США и главы МИД РФ пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Кроме того, журналисты на встречу допущены не будут. Других подробностей в пресс-службе не приводят.

Добавим, что Сергей Лавров в столице Соединенных Штатов также проведет рабочую встречу со своим американских коллегой Рексом Тиллерсоном, после чего отправится на Аляску.