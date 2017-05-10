«Не обошлось без фриков»: зрители оценили первый полуфинал «Евровидения»

В закладки

Скопировать



В Киеве определили десять победителей первого полуфинала «Евровидения-2017». Ими стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии, сообщается на официальном сайте конкурса.

На первом полуфинале со своими номерами выступили представители восемнадцати стран. Но исполнители из Албании, Чехии, Финляндии, Грузии, Исландии, Латвии, Черногории и Словении отбор не прошли.

«Окончательный результат был получен путем сложения оценок, полученных от национальных жюри и телезрителей», — сообщается на сайте конкурса.

При этом голосование проходило в два этапа. Национальные жюри выставили свои оценки уже после живой трансляции генеральной репетиции, которая проходила накануне. К голосованию в первом полуфинале «Евровидения-2017», кроме непосредственных стран-участниц, также приобщились три страны «Большой пятерки» — Великобритания, Италия и Испания, чьи представители прошли в финал автоматически. А вот телезрители, традиционно, голосовали за понравившегося исполнителя во время шоу.

По прогнозам, больше всего шансов попасть в финал имели Швеция, Армения и Португалия, а меньше всего – Албания, Черногория и Чехия.

Надо сказать, что многие зрители довольно скептично отозвались о прошедшем концерте.

«Что могу сказать по итогам первого полуфинала? Скучно. Из 18 участников ни один не заинтересовал, ни одна песня не зацепила. Какое-то поразительное засилье лирических баллад. В этом году как никогда заметно, что конкурс топчется на месте и не развивается. Не обошлось, конечно, и без фриков — Черногорию представляет Славко Калезич с феноменальной косой, а Латвию — техно-дива Триана Парк. Но даже они не спасают общую унылую картину этого года», — пишет Сергей Прудников.



Примерное также отзывается и Александр Атвесскиц: «Номера скучные, почти все статичные. Только Кипр более или менее в порядке. К слову, звук отвратительный. Например, у Финляндии партию пианино было просто отвратительно слышно. В общем, сегодня не очень порадовали».

«Я первый раз смотрела это шоу живьем и потому не знала чего ожидать, но все же ожидала большего… половину шоу было откровенно скучно. Не спасло ситуацию даже то, что как видите, у нас были билеты golden circle и мы стояли в двух метрах от сцены», — делится впечатлениями от шоу Анна Конарска.

Зрители оценили выступление певицы Бланш, которая была участницей бельгийского «Голоса». Ее выделили за необычный тембр. Правда, многие пишут о том, что номер у Бельгии получился довольно блеклым.

Участница российского шоу «Голос», представительница Армении Арцвик, которая также прошла в финал, была выделена зрителями за интересную песню «с которой она будто бы играючи справилась, неплохой номер, достойный концерта».

Во время трансляции не обошлось и без небольшого скандала. Так ряд СМИ сообщил о том, что в Армении дикторы не объявили представительницу Азербайджана. Во время показа клипа конкурсантки от этой страны диктор просто молчал, а затем отметил, что 9 мая в Армении отмечается три праздника — День Победы, день карабахской армии и день взятия Шуши. А перед объявлением выступления исполнительницы из Азербайджана диктор сказал, что выступает «очередная страна с песней «Скелеты».

Церемония открытия «Евровидения-2017» прошла в киевском выставочном центре «Парковый» 7 мая. Второй полуфинал состоится 11 мая, финал пройдет 13 мая.

Украину в этом году представляет группа O.Torvald. Россия в этом году участия в конкурсе не принимает, так как представительнице нашей страны, певице Юлие Самойловой запретили въезд в страну из-за не согласованного с украинскими властями посещения Крыма в 2015 году. В день когда на Украине состоялся полуфинал «Евровидения-2017», Самойлова выступила на праздничном концерте в Севастополе, посвященному Дню Победы.



В ответ на отказ Юлие Самойловой в участии в конкурсе, российские телеканалы отказались от трансляции «Евровидения-2017». А генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал, что российская исполнительница выступит на «Евровидении» в 2018-м году.

Напомним, что по итогам референдума 2014 года Крым вошел в состав России, однако Украина отказывается принимать это решение крымчан. Наша страна неоднократно подчеркивала, что процедура голосования полностью соответствовала международному праву и что вопрос о статусе полуострова закрыт.