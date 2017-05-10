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Общество
Верховный суд РФ уравнял ответственность для всех пиратов

Верховный суд РФ уравнял ответственность для всех пиратов

6:37  10 Мая 2017
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Верховный суд РФ уравнял ответственность для всех пиратов

Москва, 10 мая. Верховный суд РФ постановил, что ответчику, впервые уличенному в пиратстве, можно назначить штраф ниже указанного в законе минимума.

Сообщается, что данное правило касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и организаций.

По словам юриста Владимира Шалаева, в постановлении суда говорится о возможности применения санкции, ниже установленной. Такое правило может быть применено и к физическому, и к юридическому лицу, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что в статье 1 Гражданского кодекса России говорится, что «гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений».

Ирина Новикова
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