Водителей Москвы попросили не лихачить

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Москва, 10 мая. Столичных водителей попросили хотя бы на время снизить скорость при движении по улицам Москвы.

Как сообщают «Известия», подобным образом каждый желающий сможет стать участником так называемой четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.

«Вопрос скорости — ключевой в части безопасности дорожного движения», — отмечает собеседник издания глава Центра обеспечения дорожного движения Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Так по всей планете ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях гибнут 1,25 миллионов человек, и каждая третья подобная трагедия связана с нарушениями скоростного режима.

Как отмечается в исследованиях Всемирной организации здравоохранения, наибольшего прогресса в снижения травматизма на дорогах добились Великобритания, Швеция и Голландия.