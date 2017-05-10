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Российские ученые развеяли мифы о клещах

Российские ученые развеяли мифы о клещах

6:02  10 Мая 2017
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Российские ученые развеяли мифы о клещах

Москва, 10 мая. Российские ученые развеяли самые популярные мифы о клещах.

Так, специалисты заявили, что заболевания, опасные для человека, такие как болезнь Лайма, клещевой сыпной тиф, переносят только два вида клещей —таежный и европейский лесной. При этом, далеко не все особи являются инфицированными.

Также отмечается, что при укусе болезнь необязательно передастся человеку, так как иммунитет способен защитить организм.Российские ученые развеяли мифы о клещах

Кроме того, ученые опровергли миф о том, что клещи падают с деревьев, пояснив, что те не поднимаются выше 1,5 метров над уровнем земли.

Помимо этого, оказалось, что клещей вовсе не привлекает белый цвет, так как они не различают цвета. А вот обоняние у них развито чрезвычайно сильно.

Ранее Газета.ру сообщила, что количество людей, которые обратились в медицинские учреждения в связи с укусами клещей, увеличилось вдвое за неделю. 

Ирина Новикова
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