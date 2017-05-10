Экс-глава ФБР Коми посчитал розыгрышем свое увольнение

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Вашингтон, 10 мая. Уже бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми посчитал новость о своем увольнении не более чем розыгрышем.

Как пишет «Газета.ru», о том, что происходит что-то неладное, экс-директор ФБР узнал в Лос-Анджелесе — во время выступления перед сотрудниками местного отделения бюро пришла новость об увольнении, которую Коми назвал розыгрышем.

Однако спустя несколько минут, после завершения выступления, информация об увольнении была подтверждена, и стало понятно, что это вовсе не розыгрыш и ничья-то злая шутка.

Добавим, что Джеймс Коми возглавлял Федеральное бюро расследований почти четыре года. Накануне Дональд Трамп отправил директора ФБР в отставку, заявив, что тот неспособен эффективно руководить ведомством.