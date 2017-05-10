Орешкин назвал действия ЕБРР в отношении России дискриминацией

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Москва, 10 мая. Дискриминацией по национальному признаку назвал глава МЭР Максим Орешкин действия Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в отношении России.

Как передает «Газета.ru», об этом, в том числе, идет речь в заявлении российского министра, которое будет включено в материалы собрания руководства ЕБРР, проводимого ежегодно. По мнению Орешкина, подобные действия финансового института недопустимы.

«Подобный подход влечет за собой опасность в дальнейшем произвольно трактовать Устав Банка и лишать его членов их акционерных прав без учета или вопреки уставным задачам и принципам ЕБРР», — отмечено в заявлении российского министра экономического развития.

Как далее отметил глава МЭР, кроме того, что подобная политика наносит урон финансовому состоянию банка, также нарушается целый ряд правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР.