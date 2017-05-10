Ассанж пошутил, что WikiLeaks готов нанять уволенного Трампом главу ФБР
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Лондон, 10 мая. Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что с удовольствием взял бы на работу уволенного во вторник главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.
«WikiLeaks был бы рад рассмотреть уволенного Джеймса Коми для оказания помощи в ведении его офиса в Вашингтоне, должно быть ему нравится должным образом расследовать правительство США», —написал Ассанж в своем Twitter.
Ранее Газета.ру сообщала, что 9 мая президент США Дональд Трамп принял решение об увольнении директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. По словам американского главы, Коми не в состоянии эффективно руководить ведомством.
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