Больных с симптомами кишечных инфекций в России будут исследовать тщательнее

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Москва, 10 мая. Медучреждения страны хотят обязать проводить вирусологическое обследование всех поступивших с симптомами острых кишечных инфекций.

Как пишут «Известия», с подобным предложением, который по замыслу его авторов должен заработать уже с июля текущего года, выступили специалисты Роспотребнадзора. Санитарные врачи обеспокоены ростом в России числа случаев выявленных кишечных инфекций.

Как особо отмечают в надзорном ведомстве, кроме того, зафиксировано немало случаев неустановленной этиологии. Как считают в Роспотребнадзоре, причина этому кроется в том, что зачастую врачи не выявляют возбудителя кишечных инфекций.

Отмечается, что в первом квартале года в стране более чем на 6% по сравнению с АППГ стало больше случаев острых кишечных инфекций. Наибольшую обеспокоенность санитарных врачей вызывает положение в Томской и Ярославской областях, Калмыкии и Тыве, ХМАО и Еврейской АО, а также в Хабаровском крае.