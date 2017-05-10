Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Стало известно, кого назначили и.о. главы ФБР

Стало известно, кого назначили и.о. главы ФБР

5:22  10 Мая 2017
149

Стало известно, кого назначили и.о. главы ФБР

Вашингтон, 10 мая. Заместитель бывшего главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми Эндрю Маккабе назначен исполняющим обязанности директора Бюро.

Об этом говорится в письме, разосланном сотрудникам ФБР от имени генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Отмечается также, что поиск кандидата на этот пост уже начался.Стало известно, кого назначили и.о. главы ФБР

Ранее Газета.ру сообщала, что в вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот неспособен эффективно руководить Бюро. В Минюсте США также заявили, что бывший глава ФБР совершил «серьезные» ошибки.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров