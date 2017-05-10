Стало известно, кого назначили и.о. главы ФБР
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Вашингтон, 10 мая. Заместитель бывшего главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми Эндрю Маккабе назначен исполняющим обязанности директора Бюро.
Об этом говорится в письме, разосланном сотрудникам ФБР от имени генерального прокурора США Джеффа Сешнса.
Отмечается также, что поиск кандидата на этот пост уже начался.
Ранее Газета.ру сообщала, что в вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот неспособен эффективно руководить Бюро. В Минюсте США также заявили, что бывший глава ФБР совершил «серьезные» ошибки.
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