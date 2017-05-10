Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года

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Москва, 10 мая. Специалисты российского Гидрометцентра заявили, что прошедший День Победы в Москве в 2017 году стал самым холодным с 1945 года.

Максимальная температура воздуха в столице составила всего +3,9°C.

Сообщается, что 9 мая 1945 года воздух в столице прогрелся до +7,6 °C. Предыдущий рекорд был поставлен в 1988 году, когда столбики термометров поднялись всего на 6,5 градусов выше нуля, говорится в материале Газеты.ру.

Кроме того, отмечается, что в Москве за прошедшие сутки выпало две трети месячной нормы осадков.