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Россия
Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года

Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года

5:05  10 Мая 2017
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Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года

Москва, 10 мая. Специалисты российского Гидрометцентра заявили, что прошедший День Победы в Москве в 2017 году стал самым холодным с 1945 года.

Максимальная температура воздуха в столице составила всего +3,9°C.

Сообщается, что 9 мая 1945 года воздух в столице прогрелся до +7,6 °C. Предыдущий рекорд был поставлен в 1988 году, когда столбики термометров поднялись всего на 6,5 градусов выше нуля, говорится в материале Газеты.ру.Прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года

Кроме того, отмечается, что в Москве за прошедшие сутки выпало две трети месячной нормы осадков.

Ирина Новикова
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