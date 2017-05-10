Сноуден прокомментировал увольнение Трампом директора ФБР

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Москва, 10 мая. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал увольнение президентом США Дональдом Трампом главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

По словам Сноудена, каждый американский гражданин должен осудить «такое политическое вмешательство» в работу Федерального бюро.

Он также напомнил, что Коми на протяжении многих лет пытался посадить его в тюрьму за его политическую активность.

«Если я могу выступить против его увольнения, то можете и вы», — написал Сноуден в своем Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, заявив, что тот неэффективно руководит ведомством.