Британские ученые рассказали, что может замедлить процесс старения
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Лондон, 10 мая. Британские ученые заявили, что смогли открыть способ замедления старения у людей.
Согласно результатам проведенного исследования, специалисты утверждают, что горячая ванна помогает замедлить процесс старения. Объясняется данный феномен тем, что горячая вода уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий преждевременное старение.
При этом эксперты подчеркивают, что для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду.
Также отмечается, что принятие горячих ванн снижает количество сахара в крови, что предупреждает диабет.
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