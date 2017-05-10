Британские ученые рассказали, что может замедлить процесс старения

В закладки

Скопировать

Лондон, 10 мая. Британские ученые заявили, что смогли открыть способ замедления старения у людей.

Согласно результатам проведенного исследования, специалисты утверждают, что горячая ванна помогает замедлить процесс старения. Объясняется данный феномен тем, что горячая вода уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий преждевременное старение.

При этом эксперты подчеркивают, что для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду.

Также отмечается, что принятие горячих ванн снижает количество сахара в крови, что предупреждает диабет.