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Британские ученые рассказали, что может замедлить процесс старения

Британские ученые рассказали, что может замедлить процесс старения

4:45  10 Мая 2017
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Британские ученые рассказали, что может замедлить процесс старения

Лондон, 10 мая. Британские ученые заявили, что смогли открыть способ замедления старения у людей.

Согласно результатам проведенного исследования, специалисты утверждают, что горячая ванна помогает замедлить процесс старения. Объясняется данный феномен тем, что горячая вода уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий преждевременное старение.

При этом эксперты подчеркивают, что для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду.Британские ученые рассказали, что может замедлить процесс старения

Также отмечается, что принятие горячих ванн снижает количество сахара в крови, что предупреждает диабет.

Ирина Новикова
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