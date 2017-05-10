Археологи обнаружили в ЮАР новый вид древних людей

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Йоханнесбург, 10 мая. Археологи обнаружили в Южной Африке останки неизвестного науке реликтового гоминида.

Сообщается, что в 2013 году в пещерной системе были найдены странные окаменелости. После нескольких лет исследований было установлено, что удалось найти новый вид гоминидов.

По итогам исследований утверждается, что Homo naledi жили от 236,000 до 335,000 лет назад.

Таким образом, ученые сделали вывод, что исследователи обнаружили нового примитивного гоминида, который, вероятно, существовал одновременно с известными предками людей.

Стоит также отметить, что старейшим ранее известным останкам Homo sapiens в Африке около 200,000 лет.