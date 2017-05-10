Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Стало известно имя победителя президентских выборов в Южной Корее

Стало известно имя победителя президентских выборов в Южной Корее

3:51  10 Мая 2017
59

Стало известно имя победителя президентских выборов в Южной Корее

Сеул, 10 мая. Центральная избирательная комиссия Южной Кореи сообщила, что победителем выборов президента, прошедших накануне, стал Мун Чжэ Ин.

Сообщается, что политик официально вступил в должность главы государства, набрав 41,1% голосов избирателей.

Отмечается, что за Ина отдали свои голоса 13,4 миллиона избирателей.

Ранее Газета.ру сообщала, что выборы президента проводились в Южной Корее досрочно в связи с импичментом экс-главы государства Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров