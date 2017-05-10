Стало известно имя победителя президентских выборов в Южной Корее
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Сеул, 10 мая. Центральная избирательная комиссия Южной Кореи сообщила, что победителем выборов президента, прошедших накануне, стал Мун Чжэ Ин.
Сообщается, что политик официально вступил в должность главы государства, набрав 41,1% голосов избирателей.
Отмечается, что за Ина отдали свои голоса 13,4 миллиона избирателей.
Ранее Газета.ру сообщала, что выборы президента проводились в Южной Корее досрочно в связи с импичментом экс-главы государства Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал
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