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Минюст США подтвердил, что бывший глава ФБР превысил полномочия

Минюст США подтвердил, что бывший глава ФБР превысил полномочия

3:26  10 Мая 2017
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Минюст США подтвердил, что бывший глава ФБР превысил полномочия

Вашингтон, 10 мая. Пресс-служба Белого дома США распространила заявление, в котором говорится, что бывшие генпрокуроры согласны, что директор ФБР Джеймс Коми превысил полномочия.

В документе говорится, что Коми «ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело (против Клинтон) должно быть закрыто без уголовного преследования».

Отмечается, что Коми «вышел далеко за рамки своих полномочий», публично объявив о закрытии дела Клинтон.Минюст США подтвердил, что бывший глава ФБР превысил полномочия

Также подчеркивается, что данное объявление Коми можно сравнить с реалити-шоу, при этом оно противоречит этике.

Как сообщала Газета.ру, во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Ирина Новикова
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