Минюст США подтвердил, что бывший глава ФБР превысил полномочия
Вашингтон, 10 мая. Пресс-служба Белого дома США распространила заявление, в котором говорится, что бывшие генпрокуроры согласны, что директор ФБР Джеймс Коми превысил полномочия.
В документе говорится, что Коми «ошибочно узурпировал власть генерального прокурора 5 июля 2016 года, объявив о своем заключении, что дело (против Клинтон) должно быть закрыто без уголовного преследования».
Отмечается, что Коми «вышел далеко за рамки своих полномочий», публично объявив о закрытии дела Клинтон.
Также подчеркивается, что данное объявление Коми можно сравнить с реалити-шоу, при этом оно противоречит этике.
Как сообщала Газета.ру, во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.