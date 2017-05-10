Сирия: Москва считает, что зоны безопасности должны контролироваться третьей стороной

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Москва, 10 мая. Четыре зоны снижения напряженности, которые планируется создать в Сирии, должны контролироваться силами стран, не входящих в тройку гарантов перемирия в стране, полагает Москва. Таким образом, отметил российский МИД, это не должны быть российские, иранские или турецкие части.

Как объяснили российские дипломаты, иностранное присутствие в этих зонах должно привести к снижению уровня насилия в стране и предотвратить возможное разрастание конфликта. В то же время, стороны договора не планируют привлекать силы ООН.

МИД РФ отмечает, что в запланированных зонах должны работать международные силы, не связанные с одной из сторон договора или ООН, пишет газета «Известия».