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Россия
Минкомсвязи РФ предлагает замкнуть российский трафик на территории страны

Минкомсвязи РФ предлагает замкнуть российский трафик на территории страны

3:03  10 Мая 2017
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Минкомсвязи РФ предлагает замкнуть российский трафик на территории страны

Москва, 10 мая. Минкомсвязи РФ предлагает оставлять российский трафик внутри страны.

Сообщается, что данная инициатива содержится в проекте «Цифровая экономика», подготовленном ведомством. По мнению экспертов, данные меры направлены на защиту трафика от прослушки за рубежом.

Согласно инициативе, к 2020 году доля внутреннего трафика Рунета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна снизиться до 5%, тогда как в настоящее время она составляет 60%, говорится в материале газеты «Известия».

Однако, отмечается, что снизить этот показатель ниже 5% раньше 205 года не получится.

Ирина Новикова
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