Сирия: более 400 боевиков покинут квартал Хомса Аль-Ваэр

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Дамаск, 10 мая. Еще одна группа боевиков, как ожидается, покинет район сирийского Хомса Аль-Ваэр в эту среду. Об этом сообщает агентство «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.

Согласно данным источника, в эту среду Аль-Ваэр должны покинуть около 400 боевиков со своими семьями. Они покинут Хомс и переберутся в провинцию Идлиб. Как ожидается, уход этой группы боевиков станет предпоследней фазой по выводу вооруженных формирований из города.

Последние боевики должны покинуть Аль-Ваэр 20 мая этого года. Как рассказал ранее губернатор Хомса Талаль Барази, проход в район Аль-Ваэр будет открыт для гражданских лиц уже в конце мая.