Стало известно, кто посоветовал Трампу уволить директора ФБР

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Вашингтон, 10 мая. Идею об увольнении дериетора ФБР Джеймса Коми подал президенту США Дональду Трампу генеральный прокурор и глава министерства юстиции Джефф Сешнс.

Сообщается, что Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот заявляет, что «руководству ФБР нужен свежий старт».

По мнению Сешнса, руководить Федеральным бюро расследований должен человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил Коми, что тот неспособен эффективно руководить ФБР.

Как сообщала Газета.ру, во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.