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Стало известно, кто посоветовал Трампу уволить директора ФБР

Стало известно, кто посоветовал Трампу уволить директора ФБР

2:38  10 Мая 2017
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Стало известно, кто посоветовал Трампу уволить директора ФБР

Вашингтон, 10 мая. Идею об увольнении дериетора ФБР Джеймса Коми подал президенту США Дональду Трампу генеральный прокурор и глава министерства юстиции Джефф Сешнс.

Сообщается, что Белый дом распространил письмо Сешнса, в котором тот заявляет, что «руководству ФБР нужен свежий старт».

По мнению Сешнса, руководить Федеральным бюро расследований должен человек, который верно следует правилам и принципам министерства юстиции.

Стало известно, кто посоветовал Трампу уволить директора ФБР

Ранее сообщалось, что Трамп заявил Коми, что тот неспособен эффективно руководить ФБР.

Как сообщала Газета.ру, во вторник президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Ирина Новикова
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