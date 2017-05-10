Грузия и Латвия не прошли в финал «Евровидения-2017»
Киев, 10 мая. По итогам первого полуфинала музыкального конкурс «Евровидение-2017» были определены десять исполнителей, которые проходят в финал.
В первом полуфинале принимали участие представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии, Исландии, Черногории и Польши. Кроме того, дважды выступила победительница прошлого тура «Евровидения», представительница Украины певица Джамала.
По итогам первого полуфинала, прошедшего в этот вторник в Киеве, в финал не прошли Грузия, Албания, Финляндия, Чехия, Словения, Латвия, Исландия и Черногория, сообщает «Газета.ru»
Второй полуфинал состоится 11 мая.