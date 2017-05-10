Грузия и Латвия не прошли в финал «Евровидения-2017»

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Киев, 10 мая. По итогам первого полуфинала музыкального конкурс «Евровидение-2017» были определены десять исполнителей, которые проходят в финал.

В первом полуфинале принимали участие представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Молдовы, Чехии, Кипра, Армении, Словении, Латвии, Исландии, Черногории и Польши. Кроме того, дважды выступила победительница прошлого тура «Евровидения», представительница Украины певица Джамала.

По итогам первого полуфинала, прошедшего в этот вторник в Киеве, в финал не прошли Грузия, Албания, Финляндия, Чехия, Словения, Латвия, Исландия и Черногория, сообщает «Газета.ru»

Второй полуфинал состоится 11 мая.