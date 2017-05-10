Легендарный Hummer первого поколения вновь начнут производить в США

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Вашингтон, 10 мая. В США возобновят производство внедорожника Hummer первого поколения. Реинкарнацией знаменитой машины займутся компании VLF Automotive и Humvee Export.

Производство внедорожника было свернуто в 2006 году, когда компания General Motors объявила о прекращении выпуска модели, производившейся уже 24 года. Причиной стали ужесточившиеся требования к экологической безопасности машин в США.

Однако компании VLF Automotive и Humvee Export получили от General Motors право на выпуск машин, потому на рынок уже скоро поступит возрожденная модель под названием Humvee C-Series. Тем не менее, в США он продаваться не будет, так как не соответствует законодательству, которое регулирует мелкосерийную сборку машин.