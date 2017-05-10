Правительство РФ может повысить цены на недорогие лекарства

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба РФ прорабатывают вопрос об изменении регулирования цен на жизненно важные лекарства.

Сообщается, что цену на препараты могут начать устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке, что позволит повышать ее больше, чем на уровень инфляции.

По мнению экспертов, в результате применения данных мер цены могут подняться на 15%.

Отмечается, что новый порядок ценообразования может быть применен с 1 января 2018 года.

В материале газеты «Известия» говорится, что целью нововведений является недопущение исчезновения таких препаратов с рынка.