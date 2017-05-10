Правительство РФ может повысить цены на недорогие лекарства
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Москва, 10 мая. Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба РФ прорабатывают вопрос об изменении регулирования цен на жизненно важные лекарства.
Сообщается, что цену на препараты могут начать устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке, что позволит повышать ее больше, чем на уровень инфляции.
По мнению экспертов, в результате применения данных мер цены могут подняться на 15%.
Отмечается, что новый порядок ценообразования может быть применен с 1 января 2018 года.
В материале газеты «Известия» говорится, что целью нововведений является недопущение исчезновения таких препаратов с рынка.
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