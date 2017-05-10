Сирия: боевики оппозиции сфабриковали новость о пяти убитых солдатах САА

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Дамаск, 10 мая. Боевики вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», действующей на территории Сирии, выдали за пять убитых военнослужащих САА боевиков группировки «Файлак аль Рахман», переодев их в форму сирийской армии. Об этом сообщает агентство «Аль-Масдар».

Ранее представители группировки «Джейш аль-Ислам» сообщили, что во время столкновения с частями САА они, якобы, убили пятерых солдат правительственных войск.

Однако как стало известно позже, «Джейш аль-Ислам» вела боевые действия против «Файлак аль Рахман», после чего переодела убитых солдат противника в форму САА и выдала за убитых сирийских военнослужащих.