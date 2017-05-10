Путину предложили ввести в РФ налог на малодетность

В закладки

Скопировать

Москва, 1 мая. Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ввести в России налог на малодетность.

Сообщается, что президенту РФ Владимиру Путину был направлен проект закона «О статусе многодетных семей». В числе прочего, в документе предлагается ввести в России налог на малодетность, а также приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу, и закрепить за многодетными семьями право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями.

В материале газеты «Известия» говорится, что проект закона был разработан совместно с экспертным сообществом и формирует целый комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей.